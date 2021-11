In ricordo di Alessio Cusumano: a Ribera il primo memorial con due giorni di attività sportive

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Alessio Cusumano, venuto a mancare lo scorso anno per cause legate alla tossicodipendenza, il Comune di Ribera, su proposta della famiglia del giovane, in collaborazione con il Centro di ascolto di Ribera e la comunità terapeutica “Casa dei Giovani” di Mazara del Vallo, organizza il primo memorial dedicato al ragazzo prematuramente scomparso.

Previste due giornate di sport che saranno presentate il 6 novembre alle 18, nell’aula consiliare “Frenna”, in conferenza stampa.

Primo appuntamento domenica 7 novembre con l’A.S.D. Ribera Enduro – della quale Alessio faceva parte – che sarà protagonista di una sessione di allenamento enduro, condividendo tra i membri la grande passione che Alessio aveva per le moto.

Martedì 9 novembre il centro sportivo polivalente “Palatenda Minolfo”, in contrada Piana, ospiterà un torneo amichevole di pallavolo con gli studenti delle scuole superiori di Ribera: un evento che vuole essere da monito per coinvolgere e sensibilizzare le ragazze e i ragazzi di Ribera sul tema della tossicodipendenza.