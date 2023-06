Festa di San Calogero, mega torta e “U fistinu di Girgenti”: doppio appuntamento prima del gran finale

Due appuntamenti da non perdere nella settimana che precede la seconda domenica della festa di San Calogero ad Agrigento. Il primo + in programma giovedì 6 luglio e s’intitola “San Calò - U fistinu di Girgenti”. E’ giunto alla decima edizione e si svolgerà alle 18,30 nella corte dell’Accademia di belle arti in via Bac Bac. Prevista la consegna delle targhe ad alcune famiglie storiche dei portatori di San Calogero. Parteciperanno il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il direttore dell’Accademia di belle arti Alfredo Prado, lo storico Elio Di Bella, il giornalista Domenico Vecchio e il delegato del Comitato tradizioni popolari siciliane Lello Casesa. Previsti alcuni interventi musicali di Tom Sinatra e dell’orchestra Val d’Akragas.

Il giorno successivo, venerdì 7 luglio nella piazzetta San Calogero alle 20,30, ci sarà invece la quinta edizione della “Mega torta di San Calogero” ideata dal pastry chef Giovanni Mangione. Tutti coloro che vorranno degustarla sono invitati ad effettuare una donazione simbolica di un euro da devolvere all’Unitalsi (il servizio d’ordine a cura dei volontari dell’associazione).