“Margini”: il film rivelazione di Niccolò Falsetti in proiezione nel centro storico di Favara

Venerdì 15 settembre alle 20, presso la sede di “Yard44” in cortile Bentivegna 57 a Favara, è in programma la proiezione del film “Margini” di Niccolò Falsetti organizzato dal circolo culturale “Liberarci” in collaborazione con Arci territoriale di Agrigento, il Circolo "John Belushi" e Ucca Film.

Il film sarà presentato dal presidente del circolo culturale “LiberArci” Vincenzo Cassaro e dal presidente provinciale Arci Agrigento Antonio Barone.

Grosseto, 2008. Michele, Edoardo e Iacopo, amici da sempre, formano un gruppo street punk hardcore, ma non hanno una lira, un'occupazione, e neppure un luogo in cui suonare. Miracolosamente sono chiamati come opening act della band americana “Defense” in tournée europea, ma la data del concerto viene poi cancellata. A Michele viene allora in mente di invitare i “Defense” a Grosseto e altrettanto miracolosamente la band accetta: peccato che manchino il locale, l'impianto acustico e i soldi per i trasferimenti. Michele ha moglie e figlia, Edoardo un padrino dispotico e Jacopo l'occasione di suonare per un'orchestra seria. Riusciranno i nostri eroi nella loro delirante impresa?

L' Evento è gratuito fino ad esaurimento posti ed è stato patrocinato dal Comune di Favara. Durante l’evento sarà possibile pre tesserarsi al circolo.