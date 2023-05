“Mangia e passìa”: un tripudio di sapori tutti da gustare per il festival che celebra il cibo da strada

Il 2 giugno, a Joppolo Giancaxio, torna la manifestazione “Mangia e passia” che giunge alla settima edizione. Il festival avrà inizio alle 17 e propone una estemporanea di pittura-concorso dove numerosi artisti potranno iniziare il proprio lavoro di creazione di opere “open air” anche nelle ore che precedono l'apertura degli stand per approfittare delle ore di luce. In serata, alle 21, saranno premiati. E’ ancora possibile partecipare e c’è la massima libertà di scelta per quanto riguarda la tecnica da utilizzare: pittura su tela, acquerello, disegno in chiaro/scuro o con matite colorate. Anche il supporto (tela, carta o altro) e le dimensioni dell’opera sono a discrezione del partecipante.

L’evento si inserisce nella ventesima edizione della campagna nazionale di Legambiente denominata “Voler bene all’Italia” ed è ormai divenuto un appuntamento fisso con il quale, in maniera ludica e ricreativa, s’intende mettere in risalto l’inestimabile ricchezza culturale custodita in tantissimi borghi italiani. Temi centrali di quest’anno sono la pace e la transizione energetica, con particolare riferimento a quelle comunità rappresentative di un nuovo modello di democrazia energetica ma soprattutto occasione per sottrarsi al ricatto di gas e petrolio, prendendo concretamente le distanze dai tanti conflitti in corso legati spesso alla questione energia che – come è noto – stanno colpendo anche il cuore dell’Europa.

Proprio in ragione di ciò gli organizzatori di “Mangia e Passìa” – vale a dire il Comune di Joppolo Giancaxio insieme a Legambiente con il circolo Rabat di Agrigento e gli uffici delle riserve naturali “Macalube di Aragona” e Grotta di Sant’Angelo Muxaro – hanno abbinato alla manifestazione anche una estemporanea di pittura, in collaborazione con Belle Arti CAF, intitolata “La Pace è rinnovabile” che prevede la premiazione dell’opera che avrà restituito al meglio questa visione di pace collegata alla diffusione delle energie pulite.

Principali attrattive dell’evento, com’è del tutto ovvio, saranno le specialità che verranno proposte ai visitatori: si andrà dai classici panini con le panelle, con le crocchè, con le melanzane fritte, con la meusa, con la salsiccia, con la carne di cavallo, con la porchetta, con l’hotdog, alla tipica "robba cotta" siciliana conosciuta anche come “quarume”. Immancabili saranno le arancine e i “cuddriruna”, un po’ pizza e un po’ sfincione. Per dissetarsi si potranno gustare delle ottime birre artigianali oppure sorbire la vera grattatella siciliana. Vasta scelta anche per gli amanti del dolce, con le crepes, il gelato artigianale, la novità del “frozen yogurt” e una degustazione gratuita di squisiti cannoli e cassatine, quest’ultima grazie alla partecipazione di Kreadoc, ambasciatori del gusto e delle cultura siciliana nel mondo, con il fiore all’occhiello del vero pistacchio sicano della Valle del Platani.

A fare da contorno i momenti di intrattenimento, anche questi spiccatamente “di strada”, il sottofondo musicale del violinista Ugo Adamo che “stapperà” il pomeriggio in contemporanea con l’apertura degli stand prevista per le ore 17. A seguire lo spettacolo comico eccentrico di follia teatrale urbana “Ci vuole calma” di e con Gianmarco Amato solo show, mentre a concludere in musica la serata sarà l’esibizione del cantante-chitarrista catanese Claudio Bertuccio che proporrà un concerto in acustico in versione “one-man-band” (chitarra acustica e voce).