“Mangia e passìa”: a Joppolo Giancaxio un tripudio di cibo e arte di strada

Non potrebbe essere più eloquente il titolo di questa manifestazione: “Mangia e passìa” descrive perfettamente due cose a cui il popolo siciliano non riuscirà mai a rinunciare. E così si “mangia e si passeggia” un sabato sera a Joppolo Giancaxio, piccolo e prezioso borgo dell’entroterra agrigentono che per un giorno si trasforma in capitale del cibo di strada. Non solo sapori della tradizione sicula ma anche arte di strada con spettacoli itineranti.

Appuntamento sabato 1 giugno nel cuore di Joppolo su iniziativa del Comune in collaborazione con il circolo Rabat di Legambiente Agrigento. Sulla piazza principale saranno allestiti numerosi stand dove gustare panini con panelle, “crocchè”, melanzane, “pani c’a meusa”, piadine, arancine, panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi, “pulled pork” (panino americano), “coppo” fritto di calamari o sarde a beccafico o ancora con “cappuccetto”.

Poi i panini con salsiccia, hamburger, “stigliole”, hot dog, merluzzo in agrodolce, il classico “cudduruni”, le “‘mmiscate”, la pecora bollita, le birre artigianali e poi gelati, crepe, zucchero filato e yogurt freddo.

Non mancheranno gli stand dedicati ad artigianato e hobbistica come pure una ricca esposizione di prodotti dell'agroalimentare di qualità ed ovviamente.

I momenti di spettacolo prevedono il concerto in acustico, in versione “one man band”, di Ismaele. E poi lo spettacolo di giocoleria, equilibrismo e clown di Filippo Velardita, in arte “Il giullare della luna”.