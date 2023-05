“Mangia e passìa”, non solo degustazioni ma anche arte: estemporanea di pittura con premio in denaro

Il 2 giugno, a Joppolo Giancaxio, torna la manifestazione “Mangia e passia” che giunge alla settima edizione. Il festival avrà inizio alle 17 e propone una estemporanea di pittura-concorso dove numerosi artisti potranno iniziare il proprio lavoro di creazione di opere “open air” anche nelle ore che precedono l'apertura degli stand per approfittare delle ore di luce. In serata, alle 21, saranno premiati. E’ ancora possibile partecipare e c’è la massima libertà di scelta per quanto riguarda la tecnica da utilizzare: pittura su tela, acquerello, disegno in chiaro/scuro o con matite colorate. Anche il supporto (tela, carta o altro) e le dimensioni dell’opera sono a discrezione del partecipante.

Il tema del concorso è “La pace è rinnovabile”. Sarà premiata l’opera che, oltre a mostrare le migliori qualità artistiche dell’autore, esprimerà meglio il tema del concorso. Il premio consiste in un buono-acquisto del valore di 250 euro da utilizzare presso un negozio specializzato. Le iscrizioni si chiudono sabato 27 maggio. Il concorso sarà annullato se il numero dei partecipanti registrati risulterà essere inferiore a 5 unità. Per partecipare è necessario compilare il form cliccando qui