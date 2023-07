Menfi, weekend tra calici di vino ed escursioni per il “Mandrarossa Vineyard”

Prezzo non disponibile

Sabato 22 e domenica 23 luglio torna l’evento di Mandrarossa dedicato alla vendemmia che permetterà ad amanti del buon vino e turisti di visitare e scoprire Menfi attraverso i suoi sapori, i suoi profumi, i racconti di chi vive le terre del Menfishire da generazioni e la bellezza dei suoi paesaggi mozzafiato tra mare, vigne e natura selvaggia. Un weekend che ogni anno invita a vivere il territorio di Menfi, uno dei più importanti distretti vitivinicoli della Sicilia, scrigno ricco di tesori paesaggistici, culturali ed enogastronomici. L’evento, arrivato alla sua decima edizione, si propone di promuovere il territorio, evolvendo e incrementando la propria offerta tra nuove degustazioni ed escursioni guidate nel cuore della natura selvaggia e incontaminata del Menfishire.

Le attività principali di questa edizione saranno l’esperienza della vendemmia, le degustazioni dei vini Mandrarossa presso la nuova Winery, la scoperta delle eccellenze gastronomiche preparate dai produttori del territorio, le escursioni, l’aperitivo con concerto al tramonto, declinate in un ricco programma disponibile.

L’occasione unica di vivere l’emozione del taglio dei grappoli e sperimentare uno dei momenti più importanti dietro alla nascita di un vino. Si partirà con ceste e forbici attraversando i filari. Le sessioni aperte al pubblico si terranno sabato 22 e domenica 23 dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:30.

Il team Mandrarossa presenterà i vini della cantina, espressione diretta del territorio, figli di continua ricerca e sperimentazione. A questa attività saranno dedicati vari momenti momenti: sabato 22 dalle ore 11 alle 23 e domenica 23 dalle ore 11 alle 22; le masterclass “A qualcuno piace Bio” per approfondire la conoscenza dei vini biologici di Mandrarossa sabato 22 e domenica 23 dalle 12 alle 13 e le masterclass “Le storie ritrovate” con focus sui vini icona del territorio sabato 22 e domenica 23 dalle 17 alle 18.

Intrattenimento assicurato, poi, con l’aperitivo al tramonto sulla terrazza vista vigne della cantina Mandrarossa, accompagnato da musica live, per la serata di sabato 22 dalle 19 in poi. Inoltre i produttori di eccellenze del territorio offriranno la possibilità di sperimentare la cucina tipica del territorio attraverso la degustazione di piatti della tradizione, in entrambe le giornate, dalle 11 alle 21.

Il “Mandrarossa Vineyard tour” metterà a disposizione diverse tipologie di escursioni (a piedi, a cavallo, in barca o addirittura in aereo) che porteranno i partecipanti amanti della natura e dello sport a scoprire gli incantevoli paesaggi di Menfi.

Sabato alle 21 è prevista una ”Passeggiata nella natura” insieme a Giuseppe Mazzotta presidente WWF Area Mediterranea, e Domenico Macaluso, responsabile scientifico settore mare e ispettore onorario beni culturali Regione Sicilia. Domenica alle 9,30 passeggiata a cavallo con personale qualificato con l’associazione ippica La Giara. In entrambe le giornate ci saranno delle passeggiate alla scoperta del magico panorama menfitano con l’associazione “Trekking Sicani Outdoor” mentre dalle 9,30 sarà possibile fare un giro in barca.

Sabato e domenicaci sarà la possibilità di fare un giro in aereo biposto o elicottero per un volo panoramico sui paesaggi mozzafiato di Menfi, Mandrarossa e Selinunte.

Infine domenica alle 18, presso la bottaia di Mandrarossa Winery, si terrà un convegno, dedicato alla “cooperazione virtuosa”, dal titolo “Comunità e territori a confronto”, modelli a confronto: Sicilia, Trentino, Alto Adige, Abruzzo. Modererà il giornalista Fabrizio Carrera, fondatore e direttore di Cronachedigusto.it, esperto conoscitore del tema cooperazione vitivinicola.