“Arte e gusto”: al Palacongressi sapori e artigianato con gli strumenti musicali etnici di Riky Ragusa

Sabato 16 marzo, dalle 10,30 alle 23 al Palacongressi di Agrigento, in occasione del Mandorlo in fiore, sarà allestito un percorso espositivo che mette insieme gastronomia e artigianato a cura della Cna. Tra gli ospiti figura il musicista raffadalese Riky Ragusa che farà conoscere gli strumenti musicali etnici da lui stesso creati utilizzando il legno che proviene dal territorio come gli scarti della potatura degli alberi. Con lui ci saranno i musicisti Vito Gervasi, Flavia Gaglio e Salvo Lo Pilato.

In vetrina anche le campane della Fonderia Virgadamo di Luigi Mulè Cascio, la collezione del mastro carradore di Raffaele La Scala, le lavorazioni in pizzo chiacchierino “Fiori d’arancio”, gli “Scrigni preziosi” (le miniature delle cassapanche siciliane del maestro Angelo Scalzo, i manufatti di “Sogno o son legno”, la cosmetica di “Schiuma di Sicilia”, i lavori fatti a mano firmati “Lunaberth Handmade” e i libri di Medinova edizioni.