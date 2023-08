“Mamma Africa: di mare, di madri e altre storie”: serata di San Lorenzo tra poesie e testimonianze

Prezzo non disponibile

S’intitola “Mamma Africa: di mare, di madri e altre storie” la serata a tema in programma il 10 agosto alle 20 al teatro della Panoramica dei templi. Prevista la proiezione introduttiva di un documentario su Lampedusa di e con Luca Vullo. Letture di alcuni brani e poesie scritte da Marilina Giaquinta e dal questore di Agrigento Emanuele Ricifari che saranno presenti e saliranno sul palco per una breve intervista. Luca Vullo proporrà “La voce del corpo non ha confini: i gesti che contano”.

Ringraziamenti finali del direttore del Parco archeologico Valle dei templi Roberto Sciarratta, del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e del prefetto di Agrigento Filippo Romano. La serata sarà condotta da Antonella Gurrieri di Rai Regione.