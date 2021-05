Maggio dei libri, ultime iniziative a Sciacca: il programma

Sono le iniziative culturali degli ultimi due giorni (domenica 30 e lunedì 31 maggio) del programma di “Sciacca libri in festa 2021”, il cartellone di promozione del libro e della lettura iniziato lo scorso 9 maggio promosso dal Comune di Sciacca, Assessorato alla Cultura, con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar” in adesione alla campagna nazionale “Maggio dei libri” del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

“Un programma intenso, vario, ricco di proposte per tutte le fasce di età, di partecipazione, di inclusività, sulla scia delle precedenti edizioni” evidenziano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Cultura Gisella Mondino che ringraziano scrittori, case editrici, librerie, enti, istituzioni, associazioni, artisti, operatori culturali e sociali, quanti hanno sottoscritto il Patto locale della Lettura di ‘Sciacca città che legge’, qualifica ottenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali”.

Anche quest’anno, come nel 2020, “Sciacca libri in festa-Maggio dei libri”, a causa della pandemia, è stata organizzata prevalentemente in versione digitale ad eccezione della presentazione di ieri sera nell’atrio superiore del Palazzo Municipale del libro Dalla parte di Leonardo Sciasciadi Salvatore Picone e Gigi Restivo, alla presenza dei due autori, con l’intervento di Pippo Di Falco, presidente di Casa Sciascia, di Ignazio Marchese (che con Gigi Restivo ha recitato L’intervista impossibile a Leonardo Sciasciadi Gaetano Savatteri), del dirigente del Settore Cultura Michele Todaro e dell’assessore alla Cultura Gisella Mondino, con la conduzione di Raimondo Moncada.

30 maggio – domenica – ore 10

Storie Intramontabili – Omaggio di Skenè Academy a Carlo Collodi. La classe di Teatro diretta da Gianleo Licata interpreta un brano della favola di Pinocchio.

31 maggio – lunedì – ore 10

Biblio Junior Psy – Libri per piccoli, consigli per i grandi. Rubrica a cura della psicoterapeuta Ivana Dimino.

31 maggio – lunedì – ore 18,30

Storie di coraggio – Incontro con Viviana Mazza, scrittrice e giornalista del Corriere della Sera, autrice del libro Il bambino fiocco di neve(Mondadori). Conversazione con Antonella Palazzotto. In collaborazione con la Libreria Mondadori.