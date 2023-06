“Ma che bella giornata”: lo spettacolo di Serenella Bianchini al teatro della Posta Vecchia

Andrà in scena sabato 3 e domenica 4 giugno, al teatro della Posta Vecchia di Agrigento, “Ma che bella giornata”: lo spettacolo scritto e diretto da Serenella Bianchini con Simona Parisi, Paolo Di Noto, Lilia Alba, Angelita Butera, Lia Cipolla, Giovanna Messina, Elisa Capraro e Romana De Leo.

Lo spettacolo di sabato è previsto alle 21, quello di domenica alle 18. In una giornata come tante altre, in una stanza di appartamento condiviso da 6 donne, tra discussioni, piccoli litigi, risate e complotti, le amiche si ritroveranno a vivere una storia esilarante per risolvere un problema di una di loro che credono essere in mezzo ai guai in relazioni d'amore. Ma la mamma di una delle protagonista risolverà in maniera un pò folle il problema.

Informazioni al 38 3175996.