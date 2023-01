Ecco la “Strata di li negozi”: il corso della città diventa un museo urbano per tutto il weekend

A Canicattì è stata inaugurata l’iniziativa denominata “Luce - Museo urbano” in via Cavour, nota anche come la “Strata di li negozi”.

La via, una parallela di corso Umberto I, negli scorsi decenni è stata la strada dello shopping per le vecchie generazioni. Anni addietro su ambo i lati c’erano diversi negozi storici, ancora oggi ricordati dai più anziani, che nel tempo sono stati progressivamente dismessi.

Adesso, grazie al singolare progetto ideato dagli organizzatori Lillo Restivo e Maria Lo Monaco e dal direttore artistico Andrea Di Pasquali con il patrocinio del Comune di Canicattì e della Banca San Francesco, questi locali riprendono vita per qualche giorno con nuove sembianze grazie all’esposizione di manufatti artistici che si potrà visitare fino a domenica 8 gennaio dalle 18 alle 22.

Per favorire il regolare svolgimento dell’iniziativa la viabilità della strada è sospesa nelle ore di apertura del museo urbano.

I visitatori provenienti dai paesi limitrofi potranno parcheggiare in corso Umberto, Largo Savoia, inizio via Regina Margherita, via Cesare Battisti, via Tenente Rao e Largo Aosta prestando attenzione alle aree a pagamento contrassegnate dalle linee blu e a quelle con sosta a tempo con disco orario.