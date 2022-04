“Luca Attanasio, storia di un Ambasciatore di pace”: presentazione del libro al Cupa

Mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 9,30 l’Auditorium “Rosario Livatino” del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento ospiterà la presentazione del libro "Luca Attanasio, storia di una ambasciatore di pace" edito da Piemme e a firma del giornalista Mediaset Fabio Marchese Ragona.

L'evento è promosso dall'Ecua e dall'associazione Ande. Presenti, oltre l’autore, anche Zakia Seddiki, moglie di Attanasio, anche Paolo Liguori, giornalista e direttore Tgcom 24 e l'ambasciatore italiano a Berna Giuseppe Deodato, che fu mentore di Attanasio, in collegamento streaming durante la manifestazione.

“Il nostro Consorzio Universitario - dice il Presidente Mangiacavallo – si onora di ospitare eventi di levatura internazionale, con ospiti di prestigio che arricchiscono il nostro calendario culturale e ci proiettano in un sempre più luminoso percorso che

mira a fare dell’ECUA un importante riferimento didattico e culturale. Le molteplici iniziative promosse dal Consorzio ci permettono, inoltre, di svolgere l’importante funzione di catalizzatore istituzionale, in un momento in cui la coesione tra Enti

diventa fondamentale per la crescita del territorio”.