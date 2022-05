“Loving Sicily, il concerto per omaggiare Franco Battiato e Rosa Balistreri: sul palco Giovanni Caccamo e Ibla

Sabato 21 maggio alle 21 il teatro Odeon di Canicattì ospiterà il concerto-evento “Loving Sicily” con Giovanni Caccamo e Ibla e con la Sicily Simphony Orchestra, diretta da Luigi Sferrazza, per rendere omaggio a Franco Battiato e a Rosa Balistreri.

Giovanni Caccamo, cantautore siciliano scoperto da Franco Battiato e noto per aver vinto tra le nuove proposte il Festival di Sanremo 2015 e aver conquistato il podio tra i “Big” nel 2016, è stato una delle persone più vicine al maestro negli ultimi 8 anni della sua vita. In questo concerto ne omaggerà l’arte con una meravigliosa orchestra di circa 40 elementi tra archi, fiati e band che renderà protagonista la musica eterna del Maestro (non mancheranno alcuni brani di Giovanni Caccamo, scritti insieme a Battiato).

Ad affiancare Giovanni Caccamo, che nella sua carriera ha collaborato con Willem Dafoe, Patti Smith, Jasse Paris Smith, Liliana Segre, Michele Placido, Beppe Fiorello e come autore con Malika Ayane, Francesca Michielin, Emma Marrone, Deborah Iurato, Chiara, Elodie, Patty Pravo, ci sarà Ibla, giovane artista siciliana protagonista di Amici 2020.

“L’Orchestra Filarmonica di Canicattì - spiegano i fondatori - ha come obiettivo la valorizzazione musicale e artistica, nonché commerciale e imprenditoriale del territorio, utilizzando la musica come volano culturale per costruire una rete di collaborazioni e di partnership trasversali nel territorio siciliano, italiano e internazionale. Forti delle nostre radici, abbiamo scelto come marchio che ci rappresenta un grappolo d’uva dorato, risorsa economica caratteristica del nostro territorio, sovrastata da una chiave di Basso (elemento presente sul pentagramma che consente la lettura delle note ad alcuni strumenti), sottolineando la forte connessione tra la cultura musicale e la cultura produttiva di Canicattì con la finalità di promuovere nei nostri concerti le risorse economiche, artigianali e turistiche della nostra città”.

Biglietti e programma completo su www.orchestrafilarmonicacanicatti.it