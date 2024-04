Lotta al bullismo, a Favara il progetto “Uno nessuno 100 giga” con Leo Gassmann e Shade

A Favara entra nel vivo il progetto “Uno nessuno 100 giga” dedicato alla lotta al bullismo e soprattutto al cyberbullismo. Previsto un campus con dei laboratori e l’evento finale in programma il 18 maggio.

E’ finanziato dalla Regione e coordinato dall’Usr Sicilia con azioni formative integrate per studenti, genitori e docenti attraverso un approccio sistemico tra scuole e territorio. Il percorso è coordinato nella sede dell’istituto comprensivo “Guarino” di Favar che ospiterà il campus coinvolgendo 250 dei destinatari dell’azione progettuale, con laboratori creativi integrati ed intergenerazionali condotti da

esperti, partner del progetto e soprattutto testimonial del mondo della cultura, della musica e dello sport come Simonetta Agnello Hornby, Giusi Parolino, Francesco Pira, Marco Savatteri, Nadia Lauricella, Amelia Russello, Miriam Di Rosa e altri ospiti che favoriranno il confronto e la riflessione con la ricchezza delle esperienze e dei vissuti di ciascuno.

L’evento finale si svolgerà il 18 maggio alle 20 in piazza Cavour a Favara con la partecipazione di artisti internazionali come Leo Gassmann e Shade che interagiranno con i ragazzi e il pubblico in un contesto aperto e stimolante, dal forte impatto formativo. Leo Gassmann è il vincitore del festival di Sanremo, sezione giovani, nel 2020, attivissimo sui social sul tema dell’antibullismo. Porterà al campus e in piazza la voce potente dei ragazzi che vogliono essere ascoltati con il linguaggio e le parole della musica contemporanea.

Shade, rapper, doppiatore e youtuber, autore e interprete di successo di numerose hit, saprà sensibilizzare alla sua maniera il pubblico, giovane e non, nei confronti dei bullismo e del cyberbullismo.

Il progetto pilota si è avvalso e si avvale della collaborazione di partner come Telefono azzurro, associazioni “Carolina” e “Mabasta”, del contributo di associazioni locali e del patrocinio del Comune di Favara anche con l’intento di veicolare il messaggio sociale a partire dalla valorizzazione del territorio e del patrimonio locale.

La giornata sarà trasmessa integralmente sulle piattaforme social della scuola e su Radio Favara 101 che sta attivamente collaborando al lancio e alla promozione dell’intera iniziativa progettuale in città. La manifestazione sarà ufficialmente presentata lunedì 13 maggio alle 11 nell’aula “Giuseppe Valenti dell’istituto “Guarino”.