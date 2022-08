Loredana Errore è pronta a tornare davanti al pubblico ”di casa”, l’annuncio sui social: “Sarò al Costabianca”

Prezzo non disponibile

Rieccola in splendida forma e pronta a regalare un’esibizione dedicata al pubblico di casa sua.

“Come state? Io sto benissimo anche perché c’è una novità da dirvi. Il 2 settembre sarò ospite di una bella serata musicale nella mia terra e sono felice di annunciarvi che ci sarò con le canzoni che mi hanno fatto arrivare a voi. Non mancate. Vi aspetto”. Queste le sue parole, pubblicate su Facebook, che sanciscono il suo ritorno sul palcoscenico.

Loredana si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi in cui si è classificata seconda, dietro ad Emma Marrone. In quell'occasione venne notata da Biagio Antonacci che le diede il soprannome di "Ragazza occhi cielo" che divenne anche il titolo di una canzone scritta dal cantautore per lei.

Nella sua carriera ha vinto un Wind Music Awards, un premio Venere d'argento ed un premio Roma Videoclip. E' stata anche candidata ai TRL Awards 2011.