Solidarietà, Lions e Leo club Agrigento Host insieme per i profughi afgani: via a raccolta abiti

Il prossimo 1 settembre, presso il bar della Valle, il Lions e il Leo Club Agrigento Host, realizzeranno un punto di raccolta di indumenti che saranno destinati ai profughi afgani che sono riusciti a fuggire dalla propria patria.

"Invitiamo la comunità agrigentina tutta a partecipare a questo importante momento di solidarietà per far sentire la propria vicinanza - dichiarano i presidenti del Lions Club Agrigento Host e del Leo Club Agrigento Host, Giuseppe Caramazza e Salvatore Malluzzo -. La situazione in Afghanistan è veramente drammatica. Non potevamo, dunque, come club service, manifestarci indifferenti verso questa richiesta d’aiuto. Siamo certi che ci sarà una fattiva collaborazione da parte di tutti".