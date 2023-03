“Il linguaggio della politica”: l’associazione delle donne elettrici s’incontra al Consorzio universitario

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

S’intitola “Il linguaggio della politica” il convegno in programma mercoledì 15 marzo alle 16,30 nella sede di Empedocle Consorzio universitario in via Quartararo. E’ un evento promosso dall’Ande - Associazione nazionale donne elettrici che sarà rappresentata dalla presidente Carola Depaoli. Introdurrà i lavori Francesca Patti.

Relazioneranno il docente universitario di sociologia Francesco Pira, il docente di psicologia e storia della filosofia presso lo Studio teologico San Gregorio, Luciano Carrubba, ed il presidente del Consorzio universitario Antonino Mangiacavallo.

I lavori saranno moderati da Carola Depaoli.