La nuova genitorialità nell’era del Metaverso, convegno con esperti all'auditorium di Licata

La fragilità di bambini, pre-adolescenti e adolescenti e l’incomunicabilità che spesso si registra tra genitori e figli. Papà e mamma alla prese con una nuova genitorialità scandita dall’uso delle tecnologie, nell’era del Metaverso dove il virtuale è quasi più reale della nostra vita quotidiana.

Un nuovo rapporto spazio-tempo e nuove esigenze educative. Su questi temi si confronteranno gli esperti giovedì 12 maggio 2022 in viale Europa all'auditorium dell'istituto Sandro Pertini in occasione della conferenza intitolata: "Una nuova genitorialità nell’era del Metaverso" organizzata in collaborazione con il pronto soccorso psicologico.

Dopo gli indirizzi di saluto della dirigente scolastica, Manuela Iapichino, la conferenza sarà moderata da Vera Cantavenera, psicologa clinica e coordinatrice agrigentina del Psp e introdotta da Francesca Peritore, psicologa.

A confrontarsi su questo tema di grande attualità Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi e delegato del rettore alla comunicazione dell’Università di Messina, Mariano Indelicato, psicologo e psicoterapeuta, professore a contratto di psicologia dello sviluppo all'università di Messina e presidente nazionale del pronto soccorso psicologico Italia e Giuseppe Lo Vasco, docente di economia e informatica dell'istituto Pertini.

All’evento sono stati invitati i genitori, le associazioni no profit e tutti coloro che sentono particolarmente il problema legato alla nuova emergenza educativa.