“Piersanti Mattarella, un politico cristiano”: al museo Diocesano la presentazione del libro di Giovanni Tesè

Continueranno il 22 maggio le attività legate alla memoria dei Papi in terra agrigentina nel mese dedicato a Giovanni Paolo II. Per l’occasione il museo Diocesano, oltre al riallestimento della stanza che ospitò Giovanni Paolo II nel 1993, proporrà una rilettura del grido del pontefice nella Valle dei templi partendo dal ricordo dell'uccisione del presidente della Regione Piersanti Mattarella avvenuta il 6 gennaio 1980.

Mattarella portò avanti una convinta adesione alla fede cristiana e alla fedeltà alla chiesa, imparata fin da piccolo in famiglia e poi tradotta in età giovanile nell’Azione cattolica e nelle frequentazioni con tanti uomini di fede nel salotto di casa. Elementi tutti accuratamente indicati nelle pagine del libro di Giovanni Tesè, autore del libro “Piersanti Mattarella, un politico cristiano”, che riesce a far emergere come in una filigrana ciò che veramente spingeva quotidianamente Piersanti ad assumere decisioni che all’apparenza sembravano solamente “scelte politiche”.

La presentazione del libro, che consentirà l'approfondimento del cristiano e politico Piersanti Mattarella, è in programma il 22 maggio alle 18 nelle sale del museo Diocesano in via Duomo 96. Saranno presenti la direttrice Domenica Brancato, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, Leoluca Orlando, Felice Cavallaro, Rino La Placa ed Enza Ierna come relatori.