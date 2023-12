Carrozza di Babbo Natale, libro di Giovanna Giordano e concerto della banda Bellini: 3 giorni di appuntamenti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il 23 dicembre alle 18, in via Atenea ad Agrigento, i bambini potranno incontrare la “Carrozza di Babbo Natale” a cura dell’associazione “I Cavalieri della Valle”. Si tratta di uno degli appuntamenti natalizi inseriti nel programma ufficiale diffuso dall’amministrazione comunale.

Prevista anche la presentazione del libro “Un volo magico” (Edizioni Mondadori) di Giovanna Giordano giovedì 28 dicembre alle 18 nella biblioteca Lucchesiana in via Duomo. L’incontro con l’autrice è a cura di Roberto Bruccoleri.

Il 30 dicembre alle 19, nella parrocchia della Beata Maria Vergine della Provvidenza in via Manzoni, “Natale in banda”: concerto con brani della tradizione natalizia del complesso bandistico “Vincenzo Bellini” di Agrigento.