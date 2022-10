"Mafia - fare memoria per combatterla": si presenta il libro di Antonio Balsamo

Si svolgerà a Grotte la presentazione dell’ultimo libro firmato dal presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, intitolato "Mafia - fare memoria per combatterla" (edito ad aprile 2022 da "Vita e Pensiero" nella collana "Piccola biblioteca per un Paese normale). L’appuntamento è sabato 8 ottobre alle 18,15 nell’aula consiliare “Antonio Lauricella” del Comune.

La relazione sul testo sarà a cura della dott.ssa Graziella Luparello, giudice presso il Tribunale di Caltanissetta.

La manifestazione, promossa da Grotte.info Quotidiano in collaborazione con il Comune, prevede un indirizzo di saluto del sindaco Alfonso Provvidenza, del presidente del Consiglio comunale Aristotele Cuffaro e di Graziella Luparello.

Dialogherà con l'autore il giornalista Carmelo Arnone, direttore di Grotte.info Quotidiano.

Il libro

La storia del nostro Paese è pesantemente condizionata dalla presenza pervasiva di organizzazioni criminali che deprimono lo sviluppo economico e civile di diverse regioni del Sud e che nel tempo hanno allargato il loro campo d'azione infiltrandosi nei meccanismi dello Stato.

Si fa fatica a definire "normale" un Paese che da decenni non riesce a estirpare un fenomeno così penalizzante non solo per il Mezzogiorno, ma per l'Italia tutta.

Utilizzando lo stile avvincente di un reportage "in presa diretta" con i protagonisti e i testimoni degli eventi, il libro del giudice Balsamo racconta l'origine e l'evoluzione della Mafia, l'affermazione del suo potere, le sue cointeressenze economiche, l'espansione al Nord, la sua rete di relazioni internazionali, componendo un quadro coerente e persuasivo alla luce dei più recenti accertamenti giudiziari e di una serie di testimonianze inedite.

Un racconto che non trascura le domande ancora aperte, come quelle sulla convergenza di interessi alla base dell'omicidio di Piersanti Mattarella e delle stragi in cui rimasero uccisi Falcone e Borsellino, e sulla individuazione delle reali motivazioni di alcuni dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana sui quali l'opinione pubblica ancora attende che venga fatta piena luce.

L’autore

Antonio Balsamo (1964) è Presidente del Tribunale di Palermo, dopo essere stato in anni recenti Consigliere Giuridico della Rappresentanza Permanente di Italia presso le Nazioni Unite a Vienna.

Fino al 2018 ha presieduto la Corte di Assise di Caltanissetta, dove ha trattato, e definito in primo grado, i nuovi processi sulla strage di Capaci e sulla strage di via D'Amelio

Ha lavorato a lungo a Palermo dove è stato giudice del processo Andreotti, del processo per l'omicidio del giornalista Mario Francese (ucciso per decisione dei vertici di Cosa nostra) e di diversi processi sulla 'guerra di Mafia' a carico di imputati come Leoluca Bagarella, Benedetto Spera, Bernardo Provenzano e altri.

Con A. Mattarella e R. Tartaglia è autore di La Convenzione di Palermo: il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale (Torino, 2020).