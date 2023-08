Libri in cortile e centro storico da riscoprire, Vittorio Russo presenta il libro “Pigafetta e Magellano”

Mercoledì 23 agosto alle 19,30, in largo Cutaia (nei pressi di via Garibaldi), terzo e ultimo appuntamento con la rassegna editoriale “Libri in cortile”. Un ciclo di incontri con gli autori che ha voluto far rivivere il centro storico di Agrigento. Questa volta l’ospite è un capitano di lungo corso, sublime scrittore di viaggi: Vittorio Russo che presenterà il suo ultimo libro “Pigafetta e Magellano. Un viaggio alla fine del mondo” (Sandro Teti Editore – 2023).

Un testo che ripercorre le gesta di una delle più grandi imprese dell’umanità, la prima circumnavigazione del globo, avvenuta tra il 1519 e il 1522, quando il capitano Magellano riuscì a superare quello che è oggi chiamato proprio “lo stretto di Magellano”, nella Terra del Fuoco, dando vita a una nuova epoca per i commerci, i viaggi e la conoscenza umana. Un libro che, oltre a riprendere i diari e la vita del Pigafetta, uno dei diciotto sopravvissuti che riuscirono a tornare in Spagna, amalgama alla perfezione il viaggio letterario che l’autore ha affrontato in quelle terre australi di recente insieme alle conoscenze dei grandi navigatori del passato e dell’amore per la scoperta di terre mistiche, facendoci sentire sulla pelle quei paesaggi e quelle sensazioni che sono state la quinta scenica di quell’avventura che ha cambiato per sempre la storia del mondo.

L’evento si terrà nel bellissimo cortile di Largo Cutaia, nei pressi di Via Garibaldi, gemma nascosta del centro storico che, almeno per una sera, potremmo rivivere nelle sue ambientazioni più genuine e profonde.

Moderano l’incontro Roberto Bruccoleri, direttore Artistico di “Libri in cortile” , e lo scrittore di romanzi storici Giacomo La Russa.

Come arrivare a Largo Cutaia: da Via Garibaldi, venendo da piazza Municipio, la seconda stradina sulla destra è quella che conduce alle scalinate di via Cutaia (angolo con la bottega con l’insegna “forbici – coltelli – calzolaio”). Basta poi proseguire e poi, quando la stradina si biforca, si salgono le scalinate sulla sinistra. Dopo una cinquantina di metri si vedranno le locandine che indicheranno la direzione corretta.