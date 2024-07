“Libri in cortile”: seconda serata con Gaetano Savatteri che presenta “Le siciliane”

Indirizzo non disponibile

Ad Agrigento prosegue con il secondo appuntamento la rassegna editoriale “Libri in Cortile”. Venerdì 19 luglio alle 19,30, sulle scalinate di Sant’Alfonso, tra la chiesa di Santa Maria dei Greci e via Duomo, Gaetano Savatteri presenterà il suo libro “Le siciliane” (Edizioni Laterza, 2021).

La manifestazione, con il patrocinio non oneroso del Comune di Agrigento, è organizzata da Blasco da Mompracem, il blog letterario dell’operatore culturale Roberto Bruccoleri, direttore artistico della rassegna, in collaborazione con l’associazione “La strada degli scrittori”, con l’obiettivo di coniugare l’amore per l’alta letteratura e la valorizzazione degli angoli meno noti del centro storico di Agrigento.

Lo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri è una delle figure più rilevanti nel panorama letterario siciliano e nazionale.“Le siciliane” è un affascinante mosaico che ritrae alcune delle figure femminili più significative della storia della Sicilia. Tra le protagoniste del libro figurano Rosa Balistreri, Santa Rosalia, Agatha Piccolo, Goliarda Sapienza, Elvira Sellerio e Marianna Ucrì insieme a molte altre donne che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura siciliana.

L’incontro con l’autore sarà moderato da Tiziana Bonsignore, redattrice editoriale, con letture dell’attrice teatrale Ilaria Bordenca.