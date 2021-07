"Libri in cortile", si comincia con Mario Filloley con "Sesso più, sesso meno"

Inizia la rassegna “Libri in cortile”, creata in collaborazione con il Comune di Agrigento, che porterà durante le notti d'estate numerosi autori a presentare le loro opere nei vicoli, nelle scalinate e nei cortili del centro storico.

Il primo autore è Mario Filloley con il suo ultimo libro "Sesso più, sesso meno" pubblicato dalla casa editrice "66thand2nd". Un romanzo d’amore, al tempo stesso ironico e travolgente, con una leggera malinconia. E' ambientato tra Siracusa - città natale dell'autore - e una Sicilia orientale benedetta dalla bellezza, dove i personaggi si spostano in su e in giù tra la costa jonica e i paesi etnei dandosi un gran dafare per nascondersi dagli sguardi altrui, ma che alla fine non possono che adeguarsi alla vita di provincia ed essere sotto lo sguardo di tutti costantemente.

Filloley è insegnante di lettere e già traduttore di diversi libri dall'inglese. Tra le sue altre opere ricordiamo "Lotta di classe" (2016) e "La Sicilia è un’isola per modo di dire" (2018), entrambi pubblicati per Minimum Fax.

Appuntamento giovedì 15 luglio, ore 19.30, sulla scalinata di via Santa Sofia alle spalle del Municipio di Agrigento (bisogna prendere la stradine accanto al Bar Saito in piazza Municipio e poi 200 metri sulla sinistra). Modererà l'incontro Roberto Mandracchia.

