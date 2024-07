“Libeccio”: cena e concerto a tema con i Mary Pop Hits guardando i quadri di Domenico Cocchiara

Prezzo non disponibile

Si chiude venerdì 5 luglio la prima edizione della rassegna “Acoustic food” al “Libeccio” sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone. La quarta serata, con inizio alle 20,30, proporrà un menu “contemporary” dopo quelli delle scorse settimane che hanno visto a tavola piatti country, latino-americani e “mediatlantic”.

Ad accompagnare la degustazione (menu fisso 30 euro) sarà il duo acoustico “Mary Pop Hits”. Tutto il meglio del repertorio della band, con l’aggiunta di brani specifici per il repertorio acustico, in versione “duo” con la voce di Roberta Braccieri.

E ci sarà sempre la possibilità di visitare la mostra temporanea di pittura “Vento al mare” dell’artista Domenico Cocchiara. I suoi quadri rimarranno visibili al pubblico fino al 26 dicembre. Le opere in vetrina sono “Cascia di sarde”, “Spada, polpo e ricci in expo”, “Mattanza” e “Cala Siciliana”. Cocchiara, classe 1977, è nato e vive a Bivona e ha esposto in contesti di grande importanza. Ma è stato anche autore d’interventi di arte pubblica.