"Inbook", via agli incontri di formazione: l'evento alla biblioteca "Cassar"

Il Comune di Sciacca, con l’assessorato alla cultura e la biblioteca comunale “Aurelio Cassar”, offre ancora opportunità formative per l’inclusione nella lettura di bambini, ragazzi e anche adulti con bisogni speciali. Un corso sulla comunicazione aumentativa alternativa (Caa) e di approfondimento della conoscenza degli inbook, linguaggio e libri in simboli, partirà il prossimo 26 febbraio per articolarsi in altri incontri. "Per chi fosse interessato a partecipare, il corso è gratuito. Destinatari sono bibliotecari, insegnanti, educatori, genitori, familiari, neuropsichiatri infantili, psicologi, terapisti ecc".

A causa della pandemia, si terrà online, con esperti del Csca, il centro sovrazonale di comunicazione aumentativa di Milano e della Rete Operativa Biblioteche in book. Per l’adesione si può inviare un’email entro il 23 febbraio 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica: assculturacomunedisciacca@ gmail.com

“Il corso – dice l’assessore alla cultura Gisella Mondino – amplia e arricchisce il programma di iniziative promosso dal Comune di Sciacca nell’ambito di ‘Sciacca città che legge’, qualifica attribuita dal Cepell (Centro per la lettura e il libro) del Ministero per i beni e le attività culturali, nel rispetto di uno degli obiettivi del Patto locale per la lettura sottoscritto con realtà del territorio: includere chi, per difficoltà anche linguistiche, ha bisogno di un aiuto per avvicinarsi ai libri, alla lettura, all’apprendimento”.