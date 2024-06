Letterando in fest, ad aprire la rassegna sarà Marcello Sorgi che presenterà il suo ultimo libro

Sarà il giornalista Marcello Sorgi, editorialista de “La Stampa”, ad aprire la quindicesima edizione del “Letterando in fest” a Sciacca. La rassegna si svolgerà alla multisala Badia Grande dal 13 al 16 giugno.Sorgi presenterà il suo ultimo libro, intitolato “San Berlinguer pubblicato da Chiarelettere.

Il tema scelto da Paola Caridi, che per il sesto anno ha il ruolo di direttrice artistica, è “Nema problema” nelle sue varie declinazioni linguistiche. È in corso di completamento il calendario dettagliato della manifestazione, che prevede numerosi incontri letterari, con qualche immancabile proiezione cinematografica, a suggellare il binomio storico tra il Letterando e lo Sciacca Film Fest.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello in programma venerdì 14 giugno con il procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia che, insieme al giornalista di Repubblica Salvo Palazzolo, presenterà “La cattura: i misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia” (Feltrinelli). De Lucia è il capo del pool di magistrati che, con l’intervento determinante dei carabinieri del Ros, il 16 gennaio del 2023 pose fine alla trentennale latitanza del superboss Matteo Messina Denaro. Un’esperienza fondamentale nella lunga lotta dello Stato nei confronti della mafia racchiusa in un libro scritto a quattro mani dal magistrato e da Palazzolo. Anche per l’edizione 2024 il Letterando in fest si avvale della collaborazione della libreria Ubik di Sciacca di Ornella Gulino. In programma, nei quattro giorni della manifestazione, incontri letterari con autori dell’importanza di Stefania Andreoli, Chiara Bianchi, Francesca Maccani, Evelina Santangelo, Francesco Terracina e tanti altri.