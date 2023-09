“Leonardo Sciascia negli occhi delle donne”: a Racalmuto si presenta il libro di Rossana Cavaliere

Prezzo non disponibile

Giovedì 7 settembre alle 19, a Racalmuto, ultimo appuntamento della rassegna letteraria d'estate con la presentazione del libro di Rossana Cavaliere "Leonardo Sciascia negli occhi delle donne" (Vallecchi editore). Con l'autrice interverranno Anna Maria Sciascia, la scrittrice Silvana La Spina, Antonella Nonino della famiglia Nonino di Percoto, alla quale lo scrittore di Racalmuto fu legato da profonda amicizia, e Antonio Di Grado, direttore scientifico della Fondazione Sciascia.

Poiché le previsioni meteo sono incerte, la presentazione si svolgerà nei locali della Fondazione Sciascia e non nell'atrio del Comune di Racalmuto come programmato in precedenza.