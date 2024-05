Tutto pronto per "LeFabbricheFest": otto presentazioni letterarie nel cuore del centro storico

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 24/05/2024 al 30/07/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dal 24 maggio al 20 settembre via a "LeFabbricheFest" nel cuore del centro storico di Agrigento, negli spazi delle "Fabbriche chiaramontane".

Otto gli eventi proposti nella rassegna – a cura di Alice Titone e Beniamino Biondi - per altrettanti libri: ogni incontro sarà un'occasione speciale per esplorare temi importanti e sfaccettature culturali attraverso la lente della narrazione. I partecipanti avranno l'opportunità di porre domande direttamente agli autori, rendendo ogni evento un'esperienza unica e coinvolgente.

L’evento, organizzato dall’associazione Fata Morgana, in collaborazione con il blog Ali di Libri e con @ayumu-books per la promozione social e la cura dei contenuti, ha il patrocinio non oneroso del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi e del Comune di Agrigento.

Primo appuntamento il 24 maggio alle 18.30 con “Le figlie di Saffo” di Selby Wynn Schwartz (Garzanti), e si svilupperà con la seguente cadenza: 06 giugno alle 18.30 - “Mal di Sicilia” di Francesco Terracina (Garzanti); 19 luglio alle 19.30 - “Sea Paradise” di Eleonora Lombardo (Sellerio); 25 luglio alle 19.30 - “Pirandello di sbieco” di Salvatore Ferlita (Sellerio); 20 agosto alle ore 19.30 - “Avevo un fuoco dentro” di Tea Ranno (Mondadori); 24 agosto alle 19.30 - Barbara Bellomo con la prossima uscita per le Edizioni Garzanti, in anteprima nazionale ad Agrigento per leFabbricheFest; 06 settembre alle 18.30 - “Romanzo urbanistico - Storie dalle città del mondo” di Maurizio Carta (Sellerio); 20 settembre alle 18.30 – La filosofia di Fabrizio de André - di Simone Zacchini (Il Melangolo).