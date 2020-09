Le vie dei Tesori, il tour della bellezza vera: il programma

Rinascere dalla bellezza dei luoghi, siano essi palazzi, chiese o laboratori artigianali, grandi complessi o viuzze strette. Ma mai come quest'anno è necessario ripartire, in piena sicurezza. Il Festival che “racconta” l'Isola - e che l'anno scorso ha raccolto migliaia di visitatori. L'evento, atteso più che mai, ritorna nella città delle miniere per il quarto anno consecutivo. Con un programma che raccoglie dieci siti, alcuni inediti e altri graditi ritorni, dove si entrerà sabato e domenica, preferibilmente su prenotazione e con numeri contingentati, nel pieno rispetto delle norme anticovid.

L'Agrigentino è pronto ad aprire le porte alla bellezza. "Spesso visitiamo le altre città e non conosciamo la nostra – ha detto il sindaco Roberto Gambino presentando la manifestazione -. Le Vie dei Tesori ci porterà in luoghi vicini, ma da scoprire, come i nostri torronifici o il percorso delle miniere”. “In maniera romantica, spero in giorni belli in cui ci sentiremo “abbracciati” dal nostro patrimonio culturale – dice l’assessore alle Attività produttive Grazia Giammusso -. Ripartiamo dal territorio e dalla nostra tradizione”. “Sarà un’edizione diversa, non guardiamo di certo ai numeri straordinari degli altri anni – interviene Marcello Barbaro, vicepresidente dell'associazione Le Vie dei Tesori Onlus - ma abbiamo scelto il claim “Rinascere con la bellezza” perché ne siamo profondamente convinti. Abbiamo studiato a lungo le norme che permetteranno a tutti di poter partecipare in piena sicurezza”.

Quest'anno Le Vie dei Tesori durerà nove settimane, divise essenzialmente in due tronconi: il primo si apre sabato 12 settembre e durerà tre settimane, fino al 27 settembre. Il tour torna a Sambuca, e, soltanto nell'ultimo weekend (26-27 settembre), riecco anche il borgo di Naro. Le porte si apriranno anche a Sciacca.

I tour

Quest’anno, accanto alle visite, alle passeggiate e alle esperienze si aggiunge un altro tassello nell’offerta del Festival: i tour organizzati in collaborazione con Insider Sicily, il tour operator che fa scoprire un’isola autentica, fuori dalle consuete rotte turistiche. “Mezza giornata con noi”, per vivere il Festival in libertà con otto ingressi e un pranzo/cena tipico (con prenotazione dei luoghi garantita dall’organizzazione) e “Un weekend con noi”, un finesettimana in tutte le città del Festival per scoprire tesori dell’arte e del palato.