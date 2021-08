"Le parole che non ti ho letto", l'omaggio al poeta saccense Ignazio Russo

Prezzo non disponibile

La rassegna culturale “Le parole che non ti ho letto – voci e note per letture drammatizzate” continua a Sciacca.

Questa volta con un sentito omaggio al poeta saccense Ignazio Russo.

L'appuntamento è lunedì 30 agosto alle 21,15 nell’atrio superiore del Palazzo Municipale.

"L’omaggio a Ignazio Russo – spiegano i promotori dell'iniziativa – riprende la traccia di un recital di copioni carnascialeschi che la compagnia TeatrOltre ha dedicato al poeta una decina di anni fa. Accanto a parodie e testi scritti per il Carnevale di Sciacca, saranno proposte alcune fra le sue più belle liriche in cui traspare il passaggio da poeta dialettale e popolare a fine interprete degli affanni e degli interrogativi dell’uomo contemporaneo, nel resistere alle tentazioni fuorvianti del ‘moderno’, per mantenere integrità ed equilibrio morale all’essere umano”.

Ad interpretare i testi saranno gli attori Santo D’Aleo, Nicola Puleo, Cenzi Funaro e Franco Bruno che cura la regia.

I commenti musicali saranno di Ignazio Catanzaro (fisarmonica) e di Luigi guardino (chitarra).

L’omaggio a Ignazio Russo figura nel programma della rassegna letteraria “Le parole che non ti ho letto”, promossa dall’assessorato allo Spettacolo e al Turismo, con l’organizzazione di TeatrOltre, Skenè Academy, Proloco Sciacca Terme e Futuris.