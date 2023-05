“Il lavoro debilita l’uomo”: la Compagnia Sant’Eugenio in scena al teatro Sociale

Sabato 20 maggio alle 21, al teatro Sociale di Canicattì, va in scena lo spettacolo, con Valentino e Fabrizio Pizzuto, intitolato “Il lavoro debilita l’uomo”. Sul palco La Compagnia del teatro Sant’Eugenio di Palermo, direzione artistica Pupella.

Il duo comico palermitano porta la sua comicità al teatro Sociale con un excursus degli sketch più belli dei “Treeunquarto” dal 1990 al 2023. I testi sono di Valentino e Fabrizio Pizzuto.

Il gruppo nasce a piccoli passi come quartetto nel 1988, poi, si consolida come trio nel 1990, per diventare un duo nel 2000. Per festeggiare, quest'anno, i 35 anni di attività hanno deciso di portare in giro proprio Il lavoro debilita l'uomo. “Sfatiamo questo mito che dovrebbe essere ‘nobilita’ – spiegano Valentino e Fabrizio Pizzuto - ma a me e mio fratello ci debilita, siamo sempre stanchi, vorremmo non lavorare più e goderci la vecchiaia”. Lo spettacolo è un viaggio tra i cavalli di battaglia del passato e del presente. Il biglietto costa 13 euro.