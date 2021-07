Torna "Il vento del Nord": notte bianca per il cinema italiano di Massimo Ciavarro

Una 'Notte bianca' per il cinema italiano riaccende sabato prossimo, 31 luglio, lo schermo sul mare di Lampedusa: sono quattro i titoli d'autore che inaugurano quest'anno la tredicesima edizione de "Il Vento del Nord" in una vera e propria maratona di cinema, quest'anno anche internazionale, che si chiuderà il 6 agosto. Ancora una volta, grazie alla rassegna promossa da LampedusaCinema - Massimo Ciavarro per l'organizzazione e Laura Delli Colli al coordinamento artistico con la collaborazione di Giovanni Spagnoletti per il laboratorio con gli studenti coordinato da Stefano Amadio e Rocco Giurato - una rassegna lunga 18 titoli in un'edizione quest'anno significativa anche per il senso della 'ripartenza' che il cinema sta vivendo ancora tra molte difficoltà dopo i lunghi mesi del lockdown.

Attenzione e prudenza per il Covid non impediranno ancora una volta al pubblico di Lampedusa di godere gratuitamente delle proiezioni che tornano quest'anno nella grande area di Piazza Castello dove già si sta alzando lo schermo del cinema proprio davanti al porto degli sbarchi. Alla 'notte bianca' di apertura seguiranno, nel segno dell'attenzione all'ambiente e alla natura, Sulle ali dell'avventura, la commedia francese Chiamate un dottore e il primo di alcuni 'film di mezzanotte' che saranno proposti nel corso della rassegna e, ancora, Mai per sempre (domenica 1° agosto). Due i titoli internazionali di Lunedì 2 agosto: sempre per i più giovani e le famiglie il richiamo ai temi della natura e al rapporto padre figlio di Storm boy-Il ragazzo che sapeva volare e sul tema cinema&letteratura La vita straordinaria di David Copperfield. Martedì 3 Agosto due commedie: D.N.A. Decisamente Non Adatti e Lockdown all'italiana, prima di un finale nel segno di un'opera prima d'autore con Il cattivo poeta. Mercoledì 4 dopo il road movie sentimentale Guida romantica a posti perduti, Padrenostro. Giovedì 5, poi, ancora cinema d'autore internazionale con Lacci e Miss Marx. Venerdì 6, infine, in chiusura - dopo la proiezione del corto realizzato dai ragazzi di LampedusaLab- un film in tema con i problemi e lo stato d'animo delle generazioni più giovani come Dolcissime e il gran finale con il ritorno dei Moschettieri di Tutti per 1 1 per tutti.