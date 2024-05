"Mosaicisti per un giorno", nuovo appuntamento a "Vito Soldano"

Orario non disponibile

Quando Dal 19/05/2024 al 19/05/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

"Mosaicisti per un giorno", nuovo appuntamento all'antiquarium "Vito Soldano" di Canicattì domenica 19 maggio alle 11.30.

Il laboratorio gratuito per ragazzi tra 6 e i 12 anni “Mosaiciti per un giorno come Titus Sennius Felix Pu(teolanus)”, sarà un evento curato da CoopCulture, che rientra tra le azioni di valorizzazione intraprese dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi di Agrigento

Gli archeologi condurranno in visita gli ospiti nella vicina area archeologica dove apprenderanno alcuni aspetti relativi alla storia e all’archeologia del sito. Al termine il gruppo sarà coinvolto in un laboratorio incentrato sull’arte del mosaico.

Prenotazione obbligatoria, la partecipazione all’esperienza è garantita solo a chi si presenterà provvisto di regolare prenotazione. L'attività non è fruibile per un pubblico in età prescolare.

Qui il link per le prenotazioni.