“La vita”: pomeriggio culturale a Casa Sanfilippo rievocando la Divina Commedia

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Mercoledì 29 maggio alle 16,45, a Casa Sanfilippo in via Panoramica dei templi (sede del parco archeologico), è in programma una pomeriggio culturale intitolato “La vita”

Dopo i saluti del sindaco Francesco Miccichè, del direttore del Parco Sandro Sciarratta, della presidente della società “Dante Alighieri” (comitato di Agrigento), del presidente emerito di Cna pensionati Francesco Curaba e del delegato provinciale Anioc Gaetano Marongiu, interverranno, coordinati da Enza Ierna, lo scrittore e regista Enzo Alessi su “La Divina Commedia: allegoria del senso più profondo della vita?”; lo psicoanalista e formatore Luciano Cerioli su “Anomalie, imprevedibilità e sorprese nei percorsi di vita” e lo scrittore ed editore Antonio Liotta su “Il sentimento del tempo”.

Previsti interventi artistici di Federico Orefice, Liliana Arrigo e Giuseppina Mira.