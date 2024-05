“La svolta”, alle Fabbriche si presenta il libro di Calogero Pumilia

Venerdì 10 maggio alle 17,30, alle Fabbriche di piazza San Francesco ad Agrigento, sarà presentato il libro “La svolta” di Calogero Pumilia con prefazione di Gaetano Savatteri.

L’evento, organizzato da Le Fabbriche con la sezione agrigentina dell’Ande, Associazione nazionale donne elettrici, con il patrocinio del Parco archeologico Valle dei templi e del Comune di Agrigento, prevede i saluti di Carola De Paoli, presidente Ande che coordinerà l’incontro, e gli interventi del giornalista Felice Cavallaro e dello scrittore Beniamino Biondi. Concluderà l’autore prima del consueto firmacopie.

Il libro

“La svolta” racconta il tempo vissuto dall'autore tra la propria nascita nel 1936 e il momento in cui per la prima volta varcò da deputato il portone di Montecitorio nel 1972. Nato nel "piccolo mondo" di un paese dell'entroterra siciliano che per lui è stato "un paradigma per leggere e interpretare il grande mondo" e battezzato con lo stesso nome del nonno, Calogero, secondo i migliori auspici ne avrebbe ereditato anche il mestiere di fabbro ferraio, al riparo da ogni cambiamento come accadeva da sempre. "La svolta" che ha mutato in maniera radicale la vita degli uomini e delle donne rappresenta la presa di coscienza proprio di quel cambiamento, dello "straordinario percorso compiuto e con la convinzione che sarebbe proseguito in modo inarrestabile" in un "tempo relativamente breve" che insieme a lui "era cambiato con una velocità che mai la storia aveva registrato”.

Lo sguardo dell'autore sulle persone e sulle cose è cresciuto, si è modificato rendendo omaggio agli innumerevoli uomini e donne incontrati e alle loro storie che di quel tempo sono lo specchio e il motore e che oggi rappresentano la memoria non solo dello stesso Pumilia o del suo paese ma del tempo stesso da lui vissuto. La svolta, che ha rimarginato le tragiche ferite della guerra, ha cancellato quasi del tutto la civiltà contadina, ha fatto scoprire i diritti umani fondamentali.

Ma è anche la svolta che non ha rimosso del tutto antichi vizi della realtà isolana, è anche quella di una Weltanschauung che da un eterno e immobile presente confinato nel qui e ora si amplia e si risolve in una continua trasformazione che tutto include, aprendosi verso la speranza e l'impegno straordinario della società civile.

La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti disponibili.