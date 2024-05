“La stanza di Natalia”, si presenta il libro di Monica Gentile

Sabato 4 maggio, alle 17.30 al centro culturale “Pier Paolo Pasolini” in via Atenea, è in programma la presentazione del libro “La stanza di Natalia” di Monica Gentile.

Il libro racconta la storia travagliata di Isabella: a dieci anni la madre abbandona improvvisamente la famiglia e il padre, del tutto inadeguato ad affrontare la situazione, decide di mandarla in vacanza dai nonni. È l'estate del 1981, e Isabella lascia la sua Agrigento per il nord. Ancora non lo sa, ma è il viaggio che cambierà per sempre la sua vita. A Torino la aspettano lo zio Alfredo, di cui è da sempre un po' innamorata, il nonno Pacifico e soprattutto Antonia, la nonna che ha il dono speciale di inventare storie per alleviare il peso di un'esistenza faticosa.

L’autrice è nata ad Agrigento. Dopo aver vissuto alcuni anni tra Francia, Regno Unito e Roma, è rientrata in Sicilia e oggi vive e lavora a Palermo. Ha esordito nel 2014 con “Tira scirocco”, nel maggio del 2019 è uscito “Cosa può salvarmi oggi”. Ha ottenuto la menzione al premio Calvino.

L’incontro sarà moderato da Maurizio Masone, presidente del centro culturale “Pasolini”.