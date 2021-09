La "Peregrinatio" del reliquiario del Beato Rosario Livatino: tre giorni di celebrazioni, veglie e preghiere

Tre giorni dedicati alla "Peregrinatio" delle reliquie del Beato Rosario Angelo Livatino.

Dal 19 al 21 settembre numerosi appuntamenti per celebrare il magistrato ucciso dalla mafia a cura della Comunità ecclesiale di Canicattì.

Si comincia il 19 settembre alle 18 con l'arrivo del reliquiario presso la parrocchia di Maria Ausiliatrice (oratorio Don Bosco).

Seguirà la solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento per la beatificazione del martire Beato con il ricordo delle vittime innocenti della mafia. La celebrazione sarà presieduta dall'arcivescovo di Agrigento Mons. Alessandro Damiano. Sarà animata dal coro interparrocchiale "Beato Giudice Rosario Livatino" e dall'Orchestra filarmonica di Canicattì con la direzione del maestro Emanuele Di Bella.

Il 20 settembre, in mattinata, la visita delle scuole al reliquiario nella chiesa di Santa Chiara.

Alle 17,30 la visita all'ospedale Barone Lombardo e alle 18 la santa messa con preghiera per le vittime della dipendenza da alcool, droghe e gioco d'azzardo nella chiesa di San Domenico. La stessa chiesa ospiterà poi la visita dei pellegrini e la veglia di preghiera.

Il 21 settembre alle 10 la visita privata del reliquiario nella casa del Beato Livatino. Poi la messa nella chiesa di San Domenico con le autorità civili e militari e la visita dei pellegrini.