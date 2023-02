“La mafia nella mente”: al Consorzio universitario si presenta il libro di Lorenzo Messina

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 24 febbraio alle 16, al Consorzio universitario di Agrigento in via Quartararo, sarà presentato il libro di Lorenzo Messina “La mafia nella mente”. L’autore, che sarà presente all’incontro, un neuropsichiatra e psichiatra forense nonché direttore medico del CTA “Sentiero per la vita” di Calatafimi/Segesta.

Introduzione e saluti a cura dell’avvocato Vincenza Gaziano, presidente dell’Ordine degli avvocati di Agrigento e del presidente di Empedocle consorzio universitario di Agrigento Antonino Mangiacavallo.

Relazioneranno, oltre a Lorenzo Messina, il criminologo e docente all’Università Kore di Enna Nicola Malizia e l’avvocato Giacomo Frazzitta, responsabile nazionale dell’Osservatorio giovani presso l’Unione camere penali italiane.

Modererà i lavori Carola Depaoli, presidente dell’Ande Agrigento. Il convegno attribuisce 2 crediti formativi agli avvocati del Foro di Agrigento.