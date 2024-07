“La grande sete”: al Circolo Empedocleo storie, racconti e attualità della crisi idrica

S’intitola “La grande sete: storie, racconti e attualità della crisi idrica” l’incontro in programma sabato 13 luglio alle 10,30 al Circolo Empedocleo di Agrigento in piazza San Giuseppe (via Atenea). Introdurrà Nino Cuffaro, segretario del Circolo Pd “Vittoria Giunti”.

Interverranno la deputata nazionale del Pd Giovanna Iacono, il segretario provinciale della Cgil Agrigento Alfonso Buscemi, il presidente della consulta Aica Alvise Gangarossa e il componente della segreteria regionale del Pd e responsabile Pnrr e politiche di coesione Cleo Li Calzi. Concluderà il senatore Antonio Nicita.

L’attrice Lia Rocco interpreterà e commenterà alcuni brani scelti di Danilo Dolci.

Sarà inoltre proiettato il cortometraggio sulle lotte agrigentine per l’acqua negli anni ‘ 80 del giornalista Diego Romeo che sarà presente all’incontro.