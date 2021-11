"La figlia del vento": rappresentazione sacra di Vincenzo Arnone alla chiesa di San Nicola

Prezzo non disponibile

Un atto unico di Vincenzo Arnone, intitolato “La figlia del vento”, andrà in scena venerdì 12 novembre alle 17,30 alla chiesa di San Nicola. Ambientato nell’antica Agrigento, vede protagonista l’attrice Silvia Budri, alle prese con un personaggio femminile mitologico, Pantea, seguace di Empedocle nella filosofia e nella vita. Interventi musicali di Carmelo e Enrico Fallea.

Nel corso della rappresentazione, facendo un salto storico e religioso, tale personaggio veste i panni delle prime, più conosciute e venerate Sante della cristianità: Agata, Lucia, Venera, in una dimensione storica, drammatica e mistica che si rinnova di secolo in secolo, nella fede e nell’amore cristiano:

“La figlia del vento” rientra nella vasta produzione teatrale di Vincenzo Arnone, sacerdote e scrittore, autore di varie opere di carattere religioso, letterario, saggistico e poetico. Tra queste figurano “La figura del prete nella narrativa italiana del Novecento”, “L’ombra del padre”, “Bibbia e letteratura”, “Gerusalemme dove volano i poeti", “Il vegliardo di Patmos”.

La maggior parte dei suoi testi teatrali sono racchiusi nei due volumi “La notte di Arzamàs” - con prefazione e introduzione del Cardinale Gianfranco Ravasi e di Mario Luzi - e in “Come Dio si muove sul palcoscenico”.

Tre Testi teatrali di Arnone sono stati rappresentati a Palazzo Vecchio di Firenze: “Savonarola”, “Michelangelo” e “L’ultimo viaggio di Leonardo”.

Silvia Budri, attrice fiorentina, ha calcato i più prestigiosi teatri d’Italia: Roma, Firenze, Milano, Taormina, Palermo.

La sua carriera ha anche toccato cinema e televisione con Oreste Lionello, Orso Maria Guerrini, Arnaldo Foà. Ha interpretato ruoli in fiction come “Un medico in famiglia”, "Ho sposato uno sbirro" e “Don Matteo”. Nel 2016 è stata regista e interprete del monologo “La ribelle” di Giuseppe Manfridi.