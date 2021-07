"La disabilità a modo mio", si presenta il libro di Vincenzo Pio D'Anna

Prezzo non disponibile

“La disabilità a modo mio” è il libro di Vincenzo Pio D’Anna (edizioni Eta Beta) che sarà presentato il 22 agosto all’hotel Della Valle di Agrigento in via Ugo La Malfa.

L’appuntamento è alle 18 alla presenza dell’autore.

Vincenzo Pio D’Anna è un ragazzo di 21 anni costretto in carrozzina a causa della tetraparesi spastica.

“Ho frequentato - racconta - il liceo classico di Agrigento, scuola in cui ho avuto l’opportunità e l’onore di conoscere alcune delle persone più importanti della mia vita a cui dedico buona parte del mio libro.

L’ho scritto non solo per raccontare la mia storia, ma per dare un incoraggiamento alle persone che vivono nella mia stessa condizione: ogni barriera può essere abbattuta grazie alla forza di volontà”.

