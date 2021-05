L'Adas torna in piazza, via ai due giorni di donazioni: il programma

L'Adas torna in piazza. I volontari chimano a raccolta tutte quelle persone che vogliono donare il sangue. Si procederà con due raccolta. Al via domenica 16 maggio, ad Aragona davanti la chiesa Madre dalle 8.00 alle 12 ed a Grotte in Via Crispi (Belvedere) dalle 8.00 alle 12. "A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione".