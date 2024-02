Koveed Disco Club, arriva Tujamo: in consolle uno dei dj's internazionali più acclamati al mondo

Il nuovo evento del Koveed Disco Club, la discoteca di Racalmuto in contrada Zaccanello sulla strada statale 640, è dedicato ad uno dei dj’s internazionali più acclamati degli ultimi anni. Con oltre 500 milioni di stream su Spotify e continue esibizioni nei festival più prestigiosi del pianeta, arriva in consolle Tujamo.

Tedesco (il suo vero nome è Matthias Richter, classe 1988), è soprattutto un producer di grande successo, noto soprattutto per il singolo “Dr. Who!” Che è ormai considerato un “evergreen” tra le hit dance.

Vanta collaborazioni con Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike. Su Spotify un altro suo brano, “Drop that low”, ad oggi conta oltre 200 milioni di riproduzioni mentre ogni mese supera abbondantemente i 4 milioni di ascoltatori in media. Considerato uno dei grandi nomi della musica elettronica, in particolare del genere electro house a livello mondiale, ha avuto l’onore di esibirsi nelle più importanti consolle del mondo, dal Tomorrowland all’Ushuaia di Ibiza, dal Green Valley Brazil al Pasha Ibiza solo per fare qualche esempio.

A fargli da apripista, a partire dalle 23, saranno Jody Corbo, Mr. Raia e Antonio Ferraro con la voce di Gabriele Bonetta.