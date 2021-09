Bivona Jazz Festival 2021, la seconda edizione dal 22 al 24 settembre

Prezzo non disponibile

Dal 21/09/2021 al 24/09/2021

Dopo lo stop imposto dalla pandemia, Bivona si prepara ad ospitare la seconda edizione del Jazz Festival.

L'evento si svolgerà dal 22 al 24 settembre al nuovo teatro Comunale. Tre i concerti previsti: ad aprire il festival, il 22 settembre, sarà Roberta Sava con "A Traditional Jazz Experience". La seconda serata, giovedì 23 settembre, vedrà esibirsi Giacomo Tantillo "Water Trumpet". A chiudere la rassegna sarà, venerdì 24 settembre, il gruppo "Four On Six Band".