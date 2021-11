Ivano Zanotti nella città dei templi: master class e concerto per il batterista di Ligabue

Ivano Zanotti, detto anche "The Big Drummer", il batterista di Ligabue e di Loredana Bertè, sarà ad Agrigento per tenere una master class allo Sport Village di Agrigento, la struttura che si trova in contrada Chimento tra il Villaggio Mosè e Agrigento, raggiungibile dalla strada della Mosella.

L'evento fa parte del programma di incontri con gli artisti promosso da "Tinturia Play", la scuola di musica che da alcuni anni da la possibilità ai ragazzi di imparare a suonare uno strumento.

In questo caso, dato che si parla di batteria, a coordinare l'incontro con Ivano Zanotti sarà Angelo Spataro, storico batterista dei Tinturia.

L'appuntamento con la master class di Ivano Zanotti è domenica 14 novembre alle 17: un evento da non perdere per tutti gli appassionati e gli studenti di batteria con uno dei più interessanti performer del momento, per scoprire alcuni "segreti" della sua arte che lo hanno portato a diventare il batterista di Ligabue e non solo.

Ivano Zanotti, inoltre, terrà un concerto venerdì 12 novembre alle 22,30 ad OceanoMare, sulla sesta spiaggia di San Leone.