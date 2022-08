“Un italiano di Napoli”: il nuovo spettacolo di Biagio Izzo in scena al teatro Costabianca

Prezzo non disponibile

Uno dei grandi protagonisti dei più recenti “cine-panettoni”, Biagio Izzo, è il protagonista dello spettacolo “Un italiano di Napoli” in scena al teatro Costabianca di Realmonte, al lido Rossello, mercoledì 3 agosto alle 21.

Biagio Izzo ha cominciato facendo il cabarettista collaborando con attori napoletani come Benedetto Casillo, Rosalia Maggio e Giacomo Rizzo. Poi il successo in tv e al cinema con ‘Made in Sud’, ‘Stasera tutto è possibile’, ‘Tale e quale show’, ‘I fratelli De Filippo’, ‘L’amico del cuore’, ‘Amore a prima vista’, ‘Cose da Pazzi’, ‘Io e Marilyn’.

Ingresso 15 euro.