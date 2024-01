“Io non sbaglio mai”: il sipario del teatro della Posta Vecchia si riapre con la commedia di Giulia Galati

Sabato 13 gennaio alle 21 e domenica 14 alle 18,30, al teatro della Posta Vecchia di Agrigento nella salita Giambertoni in via Atenea, va in scena la commedia “Io non sbaglio mai”, scritta e diretta da Giulia Galati, con Massimiliano Bono e Rosario Terranova.

In una piccola casa di periferia un uomo abita da solo. Senza famiglia e figli, è diventato ruvido e burbero a seguito di una vita certamente non facile. L’esistenza dell’uomo, interpretato da Rosario Terranova, è però destinata a cambiare di colpo grazie all’arrivo di una presenza inaspettata.

Un bambino, infatti, appare improvvisamente a casa sua affermando di essere il grillo parlante e chiamando “Pinocchio” il solitario signore che sarà messo a dura prova da una serie di situazioni esilaranti ma, al contempo, non prive di spunti di riflessione. Cercherà, infatti, di convincere il giovanissimo ospite di avere sbagliato domicilio ma, al contempo, sorgerà in lui il dubbio di essere diventato pazzo.

“Io non sbaglio mai!”, oltre ad essere una commedia, è anche un’indagine sulla società contemporanea venata di amarezza e malinconia: due elementi che il pubblico non manca di notare, tra risate e dubbi che non tarderanno a essere risolti. A Massimiliano Bono il ruolo del piccolo che rimescola le carte: una conferma della sua acerba bravura che il pubblico ha già apprezzato nella serie tv “Incastrati” con Salvo Ficarra e Valentino Picone.

Posto unico 10 euro. Under 18 e over 65 pagano 8 euro. Informazioni e prenotazioni allo 0922 26737 e al 368 3175996.