"Io mando davanti a te un angelo per custodirti": si presenta il libro di Lavinia Lantieri

"Io mando davanti a te un angelo per custodirti". E' questo il libro, di Lavinia Lantieri, che verrà presentato giovedì, 21 luglio, a partire dalle ore 19,30, all'hotel Dioscuri Bay Palace, sul lungomare Falcone-Borsellino di San Leone.

Come si comporterebbe un angelo custode se noi potessimo vederlo e sentirlo? Cosa ci direbbe? Questo romanzo cerca di rispondere a queste domande attraverso ciò che accade alla protagonista di questa storia, Ester. Fin dalla nascita l’angelo custode cerca di proteggerla da ogni male fisico e spirituale, lasciandola sempre libera di scegliere le sue azioni. Alcune saranno deleterie per lei stessa ma, attraverso alcune riflessioni, Ester arriverà a capire ciò che è bene per lei, fino a intraprendere un percorso spirituale che la porterà ad avvicinarsi a Dio.

L'evento sarà presenteto dal professor Enzo Di Natali.

L'ingresso è libero.